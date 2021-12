Un ultimo giro: portano in moto il cadavere dell’amico morto per dargli l’addio (Di sabato 4 dicembre 2021) Hanno dissotterrato il cadavere del loro grande amico per fargli fare “un ultimo giro in moto”. Gli amici di Erick Cedeno, un 21enne ecuadoriano assassinato lo scorso fine settimana, hanno rimosso il corpo senza vita del giovane dalla bara, sostenendo di aver ricevuto il permesso dai suoi genitori per svolgere questa sorta di “funerale”. LEGGI ANCHE => Fa irruzione in un funerale e violenta il cadavere: “La amavo prima che morisse” Stando a quanto riportato dai media ecuadoriani, il cadavere è stato posizionato sul sedile del passeggero, con circa sette persone intorno ad esso. Ad un certo punto la moto parte per quello che viene definito “l’ultimo giro” di Erick. Gli amici, come riportato dal quotidiano locale La ... Leggi su periodicoitaliano (Di sabato 4 dicembre 2021) Hanno dissotterrato ildel loro grande amico per fargli fare “unin”. Gli amici di Erick Cedeno, un 21enne ecuadoriano assassinato lo scorso fine settimana, hanno rimosso il corpo senza vita del giovane dalla bara, sostenendo di aver ricevuto il permesso dai suoi genitori per svolgere questa sorta di “funerale”. LEGGI ANCHE => Fa irruzione in un funerale e violenta il: “La amavo prima che morisse” Stando a quanto riportato dai media ecuadoriani, ilè stato posizionato sul sedile del passeggero, con circa sette persone intorno ad esso. Ad un certo punto laparte per quello che viene definito “l’” di Erick. Gli amici, come riportato dal quotidiano locale La ...

