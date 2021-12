Sci alpino | Coppa del Mondo 2021 2022 | le classifiche aggiornate

Advertising

SHIFFRIN COME STENMARK Vlhova sbaglia, a Killington vince Shiffrin: 46 successi in una disciplina di Coppa. Sci alpino Kilde doma la Birds of Prey. L'Italia si scuote: 4° Matteo Marsaglia 5° Dominik Paris. Matteo Marsaglia conquista il miglior risultato della propria carriera.

Aleksander Aamodt Kilde vince la discesa libera di Beaver Creek, il norvegese - dopo aver vinto ieri il SuperG - ha tagliato il traguardo in 1'39"63. A completare il podio Matthias Mayer , secondo a ...Aleksander Kilde domina la discesa libera maschile di Beaver Creek 2021 , valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di. Il norvegese ribadisce definitivamente di essere tornato e lo fa sciando in 1:39.63. Un tempo notevole, specialmente considerando i distacchi con gli avversari che lo succedono. Secondo l'...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA DISCESA FEMMINILE DI LAKE LOUISE DALLE 20.30 21.03: Per oggi è tutto. Grazie per averci seguito e appuntamento alla seconda discesa libe ...Il programma, gli orari e la diretta tv della discesa libera maschile di Beaver Creek 2021, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.