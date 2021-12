Roma-Inter, Mourinho non parla in conferenza (Di sabato 4 dicembre 2021) José Mourinho non ha voluto rilasciare dichiarazioni prima della sfida contro la sua Inter. La Roma ha fatto sapere che il tecnico non vuole distrazioni di alcun tipo, dato il poco tempo a disposizione per preparare il match dopo quello perso contro il Bologna. Lo Special ritroverà l’Inter per la prima volta da avversario e mai come in questo periodo sembra lo stesso di undici anni fa: il portoghese corre ancora sotto la Curva, attacca gli arbitri, incita la folla e consiglia a Zaniolo di andare a giocare all’estero. Proprio grazie ai Nerazzurri è diventato quello che è oggi, per i suoi atteggiamenti in campo e le sue parole in conferenza stampa, prima e dopo le partite, alcune delle quali sono diventate iconiche. Forse il suo è stato solo un eccesso di tatto per quella che è una parte fondamentale del ... Leggi su footdata (Di sabato 4 dicembre 2021) Josénon ha voluto rilasciare dichiarazioni prima della sfida contro la sua. Laha fatto sapere che il tecnico non vuole distrazioni di alcun tipo, dato il poco tempo a disposizione per preparare il match dopo quello perso contro il Bologna. Lo Special ritroverà l’per la prima volta da avversario e mai come in questo periodo sembra lo stesso di undici anni fa: il portoghese corre ancora sotto la Curva, attacca gli arbitri, incita la folla e consiglia a Zaniolo di andare a giocare all’estero. Proprio grazie ai Nerazzurri è diventato quello che è oggi, per i suoi atteggiamenti in campo e le sue parole instampa, prima e dopo le partite, alcune delle quali sono diventate iconiche. Forse il suo è stato solo un eccesso di tatto per quella che è una parte fondamentale del ...

Advertising

DAZN_IT : Ma che partita ha fatto l’Inter? ?? #Dzeko punisce così la Roma, ma non esulta ?? #RomaInter #DAZN - Inter : ??? | INZAGHI 'Ho a disposizione ragazzi straordinari, questo successo ci dà autostima' ?? - Inter : ??? | #BROTHERSOFTHEWORLD Alle 18.00 italiane si torna in campo per #RomaInter ???? Da dove seguirete la partita? E… - Nico25INTER : RT @DAZN_IT: Ma che partita ha fatto l’Inter? ?? #Dzeko punisce così la Roma, ma non esulta ?? #RomaInter #DAZN - saad11oti : RT @DAZN_IT: Ma che partita ha fatto l’Inter? ?? #Dzeko punisce così la Roma, ma non esulta ?? #RomaInter #DAZN -