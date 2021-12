“Ostacoli sulla Roma – Firenze e guasti tecnici per l’Alta velocità”, treni in ritardo o cancellati (Di sabato 4 dicembre 2021) Circolazione fortemente rallentata dalla prima mattina per i treni alta velocità in direzione Nord e Sud e per i regionali in arrivo e in partenza da Firenze. Le Ferrovie dello Stato in un comunicato spiegano che ci sono stati “prima gli Ostacoli in linea fra Orte e Orvieto, linea Direttissima Roma – Firenze, rimossi dal personale di RFI, e poi dei guasti tecnici nel nodo di Firenze” che “stanno provocando forti ritardi“. Segnalate anche cancellazioni. I tecnici di Rete Ferroviaria Italiana – prosegue la nota – “hanno risolto il guasto agli impianti che gestiscono il nodo di Firenze. È prevista la graduale ripresa della normale circolazione. Rfi mantiene un presidio tecnico per assicurare il corretto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 4 dicembre 2021) Circolazione fortemente rallentata dalla prima mattina per ialtain direzione Nord e Sud e per i regionali in arrivo e in partenza da. Le Ferrovie dello Stato in un comunicato spiegano che ci sono stati “prima gliin linea fra Orte e Orvieto, linea Direttissima, rimossi dal personale di RFI, e poi deinel nodo di” che “stanno provocando forti ritardi“. Segnalate anche cancellazioni. Idi Rete Ferroviaria Italiana – prosegue la nota – “hanno risolto il guasto agli impianti che gestiscono il nodo di. È prevista la graduale ripresa della normale circolazione. Rfi mantiene un presidio tecnico per assicurare il corretto ...

Guasti nel nodo fiorentino, treni nel caos Prima del guasto a Firenze, i collegamenti tra Firenze e Roma erano stati turbati sulla linea Direttissima da ostacoli sui binari, poi rimossi, fra Orte e Orvieto. Rfi adesso mantiene un presidio ...

"Ostacoli sulla Roma – Firenze e guasti tecnici per l'Alta velocità", treni in ritardo o cancellati Le Ferrovie dello Stato in un comunicato spiegano che ci sono stati "prima gli ostacoli in linea fra Orte e Orvieto, linea Direttissima Roma – Firenze, rimossi dal personale di RFI, e poi dei guasti ...

Treni, circolazione fortemente rallentata sul nodo Firenze Forti ritardi per i treni alta velocità in direzione Nord e Sud e per i regionali in arrivo e in partenza da Firenze. Ferrovie dello Stato, attrvaerso una ...

