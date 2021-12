Eicma 2021: dalla moto che viaggia sull'acqua a quella volante: i 5 mezzi piu bizzarri (Di sabato 4 dicembre 2021) A spasso per il Salone di Milano tra i veicoli più strani presenti alla 78esima edizione di Eicma 2021. Partiamo dallo stand di Gazzetta motori , dove in bella mostra c'è la moto di Luca Colombo che ha il record di velocità di 104 km/h sull'acqua. moto con i pattini ma non solo, ecco gli altri mezzi bizzarri presenti tra i ... Leggi su video.gazzetta (Di sabato 4 dicembre 2021) A spasso per il Salone di Milano tra i veicoli più strani presenti alla 78esima edizione di. Partiamo dallo stand di Gazzettari , dove in bella mostra c'è ladi Luca Colombo che ha il record di velocità di 104 km/hcon i pattini ma non solo, ecco gli altripresenti tra i ...

Advertising

maxbiaggi : Eicma 2021 we are back to live with fans ! ?? Milano Eicma 2021 si torna alla normalità con i nostri tifosi e appass… - SkySportMotoGP : Valentino Rossi a Eicma: 'Pensare di non correre più mette tristezza e nostalgia'. VIDEO #SkyMotori #SkyMotoGP… - Milano_Events : Eicma fa il pienone di presenze e fissa le date per il 2022 - - CrazyWheels1 : Novità moto BENELLI 2022 EICMA 2021 - CrazyWheels1 : EICMA 2021 foto novità MOTO GUZZI 2022 -