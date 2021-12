Delia Duran | arriva la decisione definitiva | Ora Basta!

(Di sabato 4 dicembre 2021) La moglie dell'attore Alex Belli,, questa volta è pronta. Ha deciso di agire nei prossimi giorni, dopo essere stata la protagonista indiretta di questa edizione del Grande Fratello VIP a causa del comportamento di suo marito che intrattiene un' 'amicizia' speciale con l'influencer italo americana Soleil Sorge davanti alle telecamere. Alex Belli intrattiene, ormai senza più nascondersi, una relazione con Soleil Sorge e dopo le ultime rivelazioni,sembra essere sul punto di prendere unaper porre immediatamente fine a questo triangolo amoroso. Anche se più volte,è stata invitata a parlare e chiarirsi con i due, ma ha preferito rivolgersi sempre solo al proprio marito. Nonostante sia stata più volte messa in mezzo ...

Advertising

cestlaviemacher : Del teatrino di Alex Belli e Delia Duran - supermalaxx : - infoitcultura : GF Vip 6: Alex Belli ammette di amare sia Delia Duran che Solei Sorge - divanocucina : Delia Duran io ti devo delle scuse perché tu hai peccato nella forma e nelle modalità ma mio Dio ragazza ci avevi v… - infoitcultura : Delia Duran, moglie Alex Belli reagisce alla dichiarazione d'amore per Soleil/ Scontro al GF VIP -

Ultime Notizie dalla rete : Delia Duran

Di recente Alex ha ammesso di amare l'influencer, ma di esser comunque legato alla moglieche porta a definire un sentimento che va oltre il semplice triangolo amoroso . Oggi potremmo ...Lulù non fa la nomination e Signorini perde le staffe/ "Fuori dal Grande Fratello!" Pagelle della ventiquattresima puntata di Grande Fratello Vip 2021:snobba la coppia Alex Belli - ...Delia Duran evita il confronto con Soleil Sorge play 14903 • di Mediaset 1:25 Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: "Raffaella ha rifatto un discorso ipocrita" play 18967 • di Mediaset 6:41 ...Alex Belli spiazza tutti e parla del poliamore ammettendo di provare un sentimento forte sia per la moglie che per l'influencer Soleil ...