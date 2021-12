Covid, aumentano in 24 ore i ricoveri ordinari (43) e le terapie intensive (24) (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono 16.632 i nuovi casi Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro i 17.030 di ieri. Con 636.592 tamponi, quasi 50mila in più, tanto che il tasso di positività cala dal 2,9% al 2,6%. I decessi sono 75 (ieri 74). Sono invece 732 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 24 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 59. I ricoverati con sintomi nei reparti ordinari sono 5.428, ovvero 43 in più rispetto a ieri. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 4 dicembre 2021) Sono 16.632 i nuovi casiin Italia nelle ultime 24 ore, contro i 17.030 di ieri. Con 636.592 tamponi, quasi 50mila in più, tanto che il tasso di positività cala dal 2,9% al 2,6%. I decessi sono 75 (ieri 74). Sono invece 732 i pazienti in terapia intensiva in Italia, 24 in più rispetto a ieri nel saldo tra entrate e uscite. Gli ingressi giornalieri sono 59. I ricoverati con sintomi nei repartisono 5.428, ovvero 43 in più rispetto a ieri.

