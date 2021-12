Conferenza stampa Tudor: «Dovremo dimostrare di essere più bravi del Venezia» (Di sabato 4 dicembre 2021) Conferenza stampa Tudor, l’allenatore del Verona analizza la partita contro il Venezia davanti ai giornalisti: le sue parole In Conferenza stampa, Igor Tudor, ha analizzato la sfida di domani tra Verona e Venezia. MOMENTO E RITORNO LASAGNA – «Sicuramente lo vedremo di più, anche perché Kalinic è infortunato e starà fuori ancora un po’ di tempo. Lo vedo da un bel po’ così. I quattro cambi che abbiamo fatto martedì mi sono piaciuti. Per quel che riguarda i sistemi, tante volte c’è da migliorare il piano A, anche a causa dell’avversario. La squadra martedì avrebbe meritato di vincere. Bisogna essere concentrati sulla prestazione, diventa sempre più difficile con il passare del tempo perchè nessuno vuole sbagliare, le squadre ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 4 dicembre 2021), l’allenatore del Verona analizza la partita contro ildavanti ai giornalisti: le sue parole In, Igor, ha analizzato la sfida di domani tra Verona e. MOMENTO E RITORNO LASAGNA – «Sicuramente lo vedremo di più, anche perché Kalinic è infortunato e starà fuori ancora un po’ di tempo. Lo vedo da un bel po’ così. I quattro cambi che abbiamo fatto martedì mi sono piaciuti. Per quel che riguarda i sistemi, tante volte c’è da migliorare il piano A, anche a causa dell’avversario. La squadra martedì avrebbe meritato di vincere. Bisognaconcentrati sulla prestazione, diventa sempre più difficile con il passare del tempo perchè nessuno vuole sbagliare, le squadre ...

Ultime Notizie dalla rete : Conferenza stampa Conferenza stampa Tudor: "Dovremo dimostrare di essere più bravi del Venezia" Conferenza stampa Tudor, l'allenatore del Verona analizza la partita contro il Venezia davanti ai giornalisti: le sue parole In conferenza stampa, Igor Tudor, ha analizzato la sfida di domani tra ...

