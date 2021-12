Caffè, aumentano i prezzi? Scatta l’allarme, rischio stangata (Di sabato 4 dicembre 2021) Tiene banco la questione rincari, aumentano anche i prezzi del Caffè? Di cosa si tratta, l’allarme e le possibili motivazioni Caffè (fonte foto: AdobeStock)È un argomento che comprensibilmente sta a cuore a molti, quello che continua a tenere banco e che riguarda l’aumento dei prezzi, siano essi del pane, della pasta, delle bollette: tra questi, il discorso potrebbe riguardare anche l’amato Caffè, ma ecco di cosa si tratta. Ad occuparsi di tale tema in un approfondimento dedicato è wallstreetitalia.com, che al riguardo spiega che i rincari deriverebbero, tra le altre cose, dai vincoli di approvvigionamento mondiale e il relativo impatto sul mercato, in virtù del fatto che produttori e torrefattori talvolta sono in paesi diversi. Inoltre, ad incidere, ... Leggi su chenews (Di sabato 4 dicembre 2021) Tiene banco la questione rincari,anche idel? Di cosa si tratta,e le possibili motivazioni(fonte foto: AdobeStock)È un argomento che comprensibilmente sta a cuore a molti, quello che continua a tenere banco e che riguarda l’aumento dei, siano essi del pane, della pasta, delle bollette: tra questi, il discorso potrebbe riguardare anche l’amato, ma ecco di cosa si tratta. Ad occuparsi di tale tema in un approfondimento dedicato è wallstreetitalia.com, che al riguardo spiega che i rincari deriverebbero, tra le altre cose, dai vincoli di approvvigionamento mondiale e il relativo impatto sul mercato, in virtù del fatto che produttori e torrefattori talvolta sono in paesi diversi. Inoltre, ad incidere, ...

