Violenza su donne | Sbrollini Iv | ' ddl strategico per vittime'

Roma, 3 dic. (Adnkronos) - "Il Cdm ha dato il via libera al ddl per il contrasto alla Violenza di genere. Un provvedimento strategico che tutela le donne e previene i reati nei loro confronti. Grande lavoro della ministra Bonetti e grande squadra con Cartabia e Lamorgese". Così la senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini su Twitter.

Agenzia_Ansa : FLASH | Via libera del Cdm al disegno di legge sulla violenza contro le donne. Per alcuni dei reati, in particolare… - elenabonetti : Qui la conferenza stampa, alla presenza del Presidente Draghi, con le colleghe ministre sull’approvazione in Cdm de… - ItaliaViva : ??Il CdM ha approvato il ddl contro la violenza sulle donne. Grazie all'ottimo lavoro della Ministra @elenabonetti… - Sntgvn : RT @AzzurraBarbuto: Il sindaco di Asti ha indossato la gonna per manifestare contro la violenza sulle donne. Giustamente, con la gonna il m… - DarioPanzac89 : RT @marcodimaio: Bello vedere @elenabonetti con le altre ministre di questo governo unite dopo l’approvazione in Cdm del disegno di legge '… -