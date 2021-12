Ultradestra preparava attentato | 5 arresti a Helsinki

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Cinque uomini sono stati arrestati ad, accusati di terrorismo, per aver pianificato unche si ritiene legato agli ambienti di estrema destra. I cinque uomini, tutti intorno ai 25 ...

Agenzia ANSA

Cinque uomini sono stati arrestati ad Helsinki, accusati di terrorismo, per aver pianificato un attentato che si ritiene legato agli ambienti di estrema destra. I cinque uomini, tutti intorno ai 25 ...