Tecnologie e mobilità. Quanto è davvero sostenibile l’auto? Regole, prospettive e idee a confronto. Segui lo speciale in diretta (Di venerdì 3 dicembre 2021) “Tecnologie e mobilità. Quanto è davvero sostenibile l’auto?“, moderati dal responsabile della sezione Motori, Marco Scafati, si confronteranno sul tema il presidente dell’Unrae (l’Associazione che rappresenta le Case estere operanti sul mercato italiano delle autovetture, dei veicoli commerciali e industriali, dei bus e dei caravan e autocaravan) Michele Crisci, e il direttore di Quattroruote Gianluca Pellegrini. Partendo dagli ultimi dati di mercato, il focus sarà quello di illustrare le Tecnologie ad oggi disponibili in commercio evidenziandone pro e contro, tentando di fornire una “bussola” che aiuti il consumatore a fare delle scelte più consapevoli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 3 dicembre 2021) “?“, moderati dal responsabile della sezione Motori, Marco Scafati, si confronteranno sul tema il presidente dell’Unrae (l’Associazione che rappresenta le Case estere operanti sul mercato italiano delle autovetture, dei veicoli commerciali e industriali, dei bus e dei caravan e autocaravan) Michele Crisci, e il direttore di Quattroruote Gianluca Pellegrini. Partendo dagli ultimi dati di mercato, il focus sarà quello di illustrare lead oggi disponibili in commercio evidenziandone pro e contro, tentando di fornire una “bussola” che aiuti il consumatore a fare delle scelte più consapevoli. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Tecnologie e mobilità. Quanto è davvero sostenibile l’auto? Regole, prospettive e idee a confronto. Segui lo specia… - tutto_travaglio : #Tecnologie e mobilità. Quanto è davvero sostenibile l'auto? - QuotidianoMotor : Bottecchia Be Green: gamma bici elettriche a pedalata assistita che uniscono tradizione e nuove tecnologie - motoblog : Bottecchia Be Green: gamma bici elettriche a pedalata assistita che uniscono tradizione e nuove tecnologie - Caterinadiiorgi : Bottecchia Be Green: gamma bici elettriche a pedalata assistita che uniscono tradizione e nuove tecnologie… -

Ultime Notizie dalla rete : Tecnologie mobilità Acer a tutta sostenibilità e riutilizzo con il nuovo Aspire Vero, il primo pc green ...business unit head di Acer Italia " questi eco - laptop infatti sono equipaggiati con le tecnologie ... in ufficio e in mobilità". I nuovi laptop sostenibili Acer Aspire Vero (AV15 - 51) ha una ...

DISOCCUPAZIONE/ Le mosse della politica che non aiutano a far crescere il lavoro ... possiamo dire che resistono molti mismatching che rendono poco fluida la mobilità del lavoro anche ...tecnologici e produttivi che interesseranno i vari settori economici dovute alle nuove tecnologie ...

Tecnologie e mobilità. Quanto è davvero sostenibile l’auto? Regole, prospettive e idee a confronto Il Fatto Quotidiano ...business unit head di Acer Italia " questi eco - laptop infatti sono equipaggiati con le... in ufficio e in". I nuovi laptop sostenibili Acer Aspire Vero (AV15 - 51) ha una ...... possiamo dire che resistono molti mismatching che rendono poco fluida ladel lavoro anche ...tecnologici e produttivi che interesseranno i vari settori economici dovute alle nuove...