Serie A, la classifica dei calciatori che hanno subito più falli | VIDEO (Di venerdì 3 dicembre 2021) Zaniolo è solo uno dei tanti calciatori che subiscono più falli nel campionato di Serie A: ecco la classifica completa Leggi su pianetamilan (Di venerdì 3 dicembre 2021) Zaniolo è solo uno dei tantiche subiscono piùnel campionato diA: ecco lacompleta

Advertising

capuanogio : La #SerieA scopre il fascino dell'equilibrio: in nessun altro campionato europeo di vertice c'è una lotta così serr… - dorinileonardo : RT @capuanogio: La #SerieA scopre il fascino dell'equilibrio: in nessun altro campionato europeo di vertice c'è una lotta così serrata nell… - Fantacalcio : Classifica marcatori ponderata Serie A 03/12: Immobile prende il largo - mbraghe80 : @CucchiRiccardo A ulteriore dimostrazione che sia un'involuzione i giocatori che occupano le prime posizioni della… - MrBryanGreco : RT @sgavdio: Guardo la classifica di Serie A. C’è l’Atalanta a -5 dal primo posto. Ma come? Mi avevano detto che il ciclo di Gasperini era… -