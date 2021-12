Pugno duro di Zaia | Niente più tamponi ai no vax

Advertising

MariaDery5 : RT @vicinipaola_: @CasaLettori @adelestancati @nadbitti @Paolosantagata5 @AlmiraUva @MollyBloom82 @lucy_esposito @DavLucia @MariaDery5 come… - francescoaliqu : @ilriformista Pugno non duro ma durissimo contro chi non rispetta le decisioni del Governo. La libertà novax finisc… - infoitsalute : Super Green pass, arriva una nuova stretta sui controlli: pugno duro del Viminale. La circolare - MiloMatte : ?? Il pugno duro aiuta solo a spaccare il Paese, a chiudere ancora di più gli scettici, e a esaltare l’ego di certi… - angiuoniluigi : RT @rassegnally: #NoVax Il pugno duro di #Zaia, alle prese con la forte crescita dei contagi in Veneto. Il presidente regionale a @lastampa… -

Ultime Notizie dalla rete : Pugno duro

il Giornale

Il governatore del Veneto Luca Zaia ha deciso di usare ilcontro i no vax . Non verranno infatti più fatti i tamponi gratuiti a coloro che non si sono vaccinati. Il presidente di Regione si è inoltre detto favorevole al super Green pass che vede ...Di conseguenza il Governo Draghi ha deciso di intervenire con ilin modo da cambiare le cose. Cosa significa? Diciamo che la strategia che verrà attuata dal 2022 sarà tutt'altro che ...Il governatore del Veneto ha tenuto a sottolineare che ci sono delle priorità e che il Super Green pass servirà per non chiudere ...La circolare del Viminale: stretta sui controlli. Per quanto riguarda le verifiche sui passeggeri di autobus e metro, saranno affidate in modo prioritario a polizia e carabinieri, supportati dai vigil ...