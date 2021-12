Non c’è intesa in Cdm, salta il contributo di solidarietà dei più ricchi (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non sarà introdotto il contributo di solidarietà per i redditi più alti, per far fronte al rincaro delle bollette. Lo si apprende al termine del Consiglio dei ministri. La misura è stata cassata vista la spaccatura del governo e la contrarietà di Lega, Fi e Iv. Nel corso del Consiglio dei ministri era infatti emera la proposta avanzata dal premier Mario Draghi di un contributo di solidarietà sui redditi più alti, ovvero di annullare gli effetti del taglio dell’Irpef per i redditi sopra i 75mila euro (valore, 248 milioni). La proposta è stata discussa in cabina di regia questa mattina e il premier Mario Draghi ha ascoltato le opinioni dei rappresentanti dei partiti di governo. Sull’intervento si sarebbero detti a favore Pd, Leu e M5s, mentre avrebbero espresso i loro dubbi Lega, Fi e Iv. Nel dettaglio si puntava a ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 3 dicembre 2021) Non sarà introdotto ildiper i redditi più alti, per far fronte al rincaro delle bollette. Lo si apprende al termine del Consiglio dei ministri. La misura è stata cassata vista la spaccatura del governo e la contrarietà di Lega, Fi e Iv. Nel corso del Consiglio dei ministri era infatti emera la proposta avanzata dal premier Mario Draghi di undisui redditi più alti, ovvero di annullare gli effetti del taglio dell’Irpef per i redditi sopra i 75mila euro (valore, 248 milioni). La proposta è stata discussa in cabina di regia questa mattina e il premier Mario Draghi ha ascoltato le opinioni dei rappresentanti dei partiti di governo. Sull’intervento si sarebbero detti a favore Pd, Leu e M5s, mentre avrebbero espresso i loro dubbi Lega, Fi e Iv. Nel dettaglio si puntava a ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «?Non abbiate mai paura dell’ombra. E’ li a significare che vicino, da qualche parte, c’è la luce che illumina» (… - elio_vito : Trovate la differenza, domenica si corre il Gran Premio dell'Arabia Saudita e Hamilton dichiara che non è a suo agi… - emenietti : le trasmissioni che invitano no-vax e simili si giustificano sostenendo la necessità di rappresentare posizioni min… - Namozne : RT @autocostruttore: A Mistretta non c'è più il reparto ostetricia, a 80 km c'è Patti, ma in ospedale non arriva e partorisce in autostrada… - CandiagoSilvano : Draghi è dalla parte dei ricchi. I partiti di destra sono dalla parte del popolo. O no? #Lega #ForzaItalia Come dis… -

Ultime Notizie dalla rete : Non c’è Stati Uniti, c’è un «caso Dianne Feinstein»: la vecchia leonessa del Senato perde colpi, ma non lascia Corriere della Sera