"Io non ho dubbi…". GF Vip, Manuel Bortuzzo in vena di confidenze con Biagio D'Anelli (Di venerdì 3 dicembre 2021) Momento probabilmente di svolta al 'GF Vip 6'. E a darla è Manuel Bortuzzo, che ha deciso di mettere un punto sulla vicenda riguardante lui e Lulù Selassié. Ha voluto sfogarsi con il nuovo arrivato Biagio D'Anelli e le sue parole sono state molto nette e non sembrano ipotizzare ulteriori cambi di decisione. Ovviamente ne parlerà sicuramente di nuovo con la principessa etiope, ma pare che ormai non ci siano più dubbi nel giovane nuotatore, che si è convinto al 100% della scelta che ha fatto. Intanto, agli attenti utenti dei social è saltato agli occhi anche un clamoroso gesto di Clarissa nei confronti di Manuel Bortuzzo. Dopo i fatti con la sorella Lulù, la principessa ha deciso di togliere il segui dal suo profilo Instagram. Lei aveva detto su Lulù: "Se a mia sorella Lulù in un ...

