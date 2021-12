Francesca Totolo diffamata a Piazzapulita, ma non ha diritto di replica: la democrazia secondo Formigli (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic – Succede che in diretta a Piazza Pulita, talk show in prima serata de La7 condotto da Corrado Formigli, va in scena l’ennesimo tentativo di screditamento nei miei confronti. L’inviato del programma Alessio Lasta mi attribuisce una serie di bufale che in realtà, e come al solito, non sono bufale. Non appagato di tutto ciò, mi definisce pure “negazionista”, proprio io che ho pubblicato il primo libro, in ordine di tempo, sul coronavirus: “Coronavirus, tutto ciò che non torna sull’epidemia che ha scosso il mondo”. La bufala della bufala sullo smalto della naufraga Andiamo con ordine. Lasta torna sul caso Josefa, la naufraga salvata al largo della Libia dalla nave della Ong spagnola Open Arms nel luglio del 2018. Come poi spiegato da Annalisa Camilli, giornalista italiana a bordo della nave, Josefa aveva veramente lo smalto rosso sulle unghie delle mani: ... Leggi su ilprimatonazionale (Di venerdì 3 dicembre 2021) Roma, 3 dic – Succede che in diretta a Piazza Pulita, talk show in prima serata de La7 condotto da Corrado, va in scena l’ennesimo tentativo di screditamento nei miei confronti. L’inviato del programma Alessio Lasta mi attribuisce una serie di bufale che in realtà, e come al solito, non sono bufale. Non appagato di tutto ciò, mi definisce pure “negazionista”, proprio io che ho pubblicato il primo libro, in ordine di tempo, sul coronavirus: “Coronavirus, tutto ciò che non torna sull’epidemia che ha scosso il mondo”. La bufala della bufala sullo smalto della naufraga Andiamo con ordine. Lasta torna sul caso Josefa, la naufraga salvata al largo della Libia dalla nave della Ong spagnola Open Arms nel luglio del 2018. Come poi spiegato da Annalisa Camilli, giornalista italiana a bordo della nave, Josefa aveva veramente lo smalto rosso sulle unghie delle mani: ...

