Concorso infanzia e primaria | per svolgere le prove scritte i candidati devono presentare il Green pass

Leggi su orizzontescuola

(Di venerdì 3 dicembre 2021): al via il 13 dicembre lesia per i posti comuni che di sostegno. Il protocollo di sicurezza per lo svolgimento delleè quello adottato con l’Ordinanza Ministeriale 21 giugno 2021, n. 187. Il ministero dell'Istruzione precisa che ihanno obbligo diil. L'articolo .