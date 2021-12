Calcio Napoli | Spalletti | “Atalanta cliente scomodo Infortuni? Dobbiamo restare uniti”

Advertising

CB_Ignoranza : Napoli, 36 punti Milan, 35 punti Inter, 34 punti Atalanta, 31 punti 4 squadre in 5 punti. GRAZIE SIGNORE CHE CI HA… - sportli26181512 : Serie A, 16^ giornata: presentazione, numeri, curiosità e statistiche: Dopo il turno infrasettimanale, ricco week-e… - sportli26181512 : Sarri, altro confronto con la squadra: testa alla Sampdoria: Come successo dopo Napoli, l’allenatore della Lazio ha… - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli Napoli-Atalanta, fischia Mariani: al Var c'è Banti - NapoliToday : #Calcio #NotizieSSCNapoli Napoli, il dott. Canonico fa il punto sugli infortunati: le condizioni di Insigne, Fabian… -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Napoli

CalcioNapoli24

Alfonso De Nicola, ex medido delè intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 TV: "Il- ha dichiarato - lo sapeva a giugno che ci sarebbe stata la coppa d'Africa. Tutti i calciatori ...L'Atalanta ha mantenuto la porta imbattuta nelle ultime due giornate, l'ultima striscia più lunga risale al 2020, proprio in occasione di una gara vinta contro ildi Gattuso per 2 - 0. La ...CALCIO - Luciano Spalletti non sarà in panchina contro l'Atalanta, vista la squalifica, ma ci tiene a parlare in conferenza stampa prima della partita di sabato ...''Fabian Ruiz e Insigne sono affaticati e non ci saranno con l'Atalanta, Anguissà forse rientra con l'Empoli'' ...