Torino, Juric: «Solita sfortuna. Ogni volta è una battaglia, meritavamo di più»

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha commentato il pareggio ottenuto contro l'Empoli: le sue dichiarazioni

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha commentato il pareggio ottenuto contro l'Empoli. Le sue dichiarazioni ai microfoni di DAZN.

PUNTO GUADAGNATO – «Dipende dai punti di vista, la squadra ha fatto prima mezz'ora spettacolare. Abbiamo fatto due gol potevamo farne altri, non ho mai visto l'Empoli così in difficoltà. Purtroppo abbiamo sbagliato e la partita è cambiata. Però devo fare i complimenti alla squadra, non ci gira bene. meritavamo di più, ora dobbiamo pensare già alla prossima».

ARRABBIATURA – «Sono tensioni della gara, la vivo troppo intensamente. Il quarto uomo è stato bravissimo per come ha gestito le cose e lo ringrazio perché poteva cacciarmi, a volte si reagisce in modo ...

