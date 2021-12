[SWITCH] Rilasciato Fizeau v2.3.0 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il nuovo atmosphere 1.2.5 ha smosso parecchi dev ad aggiornare i propri homebrew per essere compatibili.Uno di questi è lo sviluppatore averne che ha appena Rilasciato un nuovo aggiornamento di Fizeau con la nuova versione 2.3.0.Fizeau per chi non lo conosce permette di regolare la colorazione dello schermo della Nintendo SWITCH come la gamma o filtrare i colori su un singolo componente basato molto sul tool f.lux. Caratteristiche Modifica la temperatura del colore del display. Filtra i colori su un singolo componente. Applicare correzioni di colore: gamma, luminanza e gamma di colori. Controlla la luminosità della retroilluminazione dello schermo. Impostazioni di pianificazione da applicare all’ora del tramonto/alba, con transizioni graduali. Oscuramento dello schermo configurabile. Installazione Scarica l’ultimo ... Leggi su gamesandconsoles (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il nuovo atmosphere 1.2.5 ha smosso parecchi dev ad aggiornare i propri homebrew per essere compatibili.Uno di questi è lo sviluppatore averne che ha appenaun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 2.3.0.per chi non lo conosce permette di regolare la colorazione dello schermo della Nintendocome la gamma o filtrare i colori su un singolo componente basato molto sul tool f.lux. Caratteristiche Modifica la temperatura del colore del display. Filtra i colori su un singolo componente. Applicare correzioni di colore: gamma, luminanza e gamma di colori. Controlla la luminosità della retroilluminazione dello schermo. Impostazioni di pianificazione da applicare all’ora del tramonto/alba, con transizioni graduali. Oscuramento dello schermo configurabile. Installazione Scarica l’ultimo ...

