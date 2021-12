Serie B | è Strefezza il leader della classifica marcatori dopo 15 giornate Seguono Lapadula e Coda

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Si è conclusa la 15a giornata del campionato diB: il Brescia è primo in solitaria con un punto di vantaggio sul Pisa.guida la: 9 RETI:(Lecce);8 RETI:(1, Benevento),(2, Lecce);7 RETI: Charpentier (Frosinone), Dionisi (3, Ascoli), Falletti (Ternana), Donnarumma (1, Ternana);6 RETI: Corazza (Alessandria), Mulattieri (Crotone), Lucca (1, Pisa), Galabinov (2, Reggina), Colombo (SPAL), Mota Carvalho (Monza);5 RETI: Okwonkwo (Citta), La Gumina (1, Como), Gori (1, Cosenza), Baldini (2, Citta), De Luca (3, Perugia).BKT Comanda la coppia del @uslecce. Che qualità in questa lista ...

il_leccese : Serie B, la classifica marcatori dopo il quindicesimo turno: Strefezza leader - IlarioGra : RT @tabellamercatob: Classifica marcatori #SerieB dopo la 15^ giornata Comanda il #Lecce: in testa Strefezza, a quota 9, grazie alle due do… - tabellamercatob : Classifica marcatori #SerieB dopo la 15^ giornata Comanda il #Lecce: in testa Strefezza, a quota 9, grazie alle due… - VerFilippo : #Strefezza sorprende ed è sotto la lente d’ingrandimento dei club di massima serie. Il #Lecce ha pagato 600k il su… - SalentoSport : #SERIEB – Che numeri #Strefezza! Il 27 giallorosso è il nuovo capocannoniere dei cadetti -

... 69' Carraro, 90+4' Gytkjaer Spal - Lecce 1 - 3 23' Gargiulo, 41' Colombo, 51', 77'... 88' Dalmonte, 90+5' Barba Parma - Brescia oggi ore 18 Cittadella - Como oggi 20:30 ClassificaB ...SPAL LECCE Partita sicuramente stuzzicante anche per le probabili formazioni diB è senza ... infine nel tridente d'attacco potrebbero trovare posto dal primo minuto, Olivieri e Di ...Il presidente del club in Serie B non ci sta e si lascia andare ad un duro sfogo dopo la sconfitta: "Arbitraggio oltraggioso" ...Intervistato dal Quotidiano di Puglia, Francesco Moriero, attuale tecnico della Nazionale delle Maldive, ha commentato le gesta di Strefezza, l'esterno.