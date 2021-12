Premier League, due collassi in tribuna in due partite: lo strano caso (Di giovedì 2 dicembre 2021) Prima in Watford-Chelsea, poi in Southampton-Leicester si è rischiata la tragedia con due collassi avvenuti in tribuna a pochi istanti l’uno dall’altro Momenti di paura in Premier League dove due persone, in due stadi diversi sono stati vittima di malori in tribuna a pochi istanti l’uno dall’altro. È capitato prima in Watford-Chelsea, quando Marco Alonso ha richiamato l’attenzione del guardalinee quando si è reso conto che un tifoso si era accasciato sugli spalti. Accorrono i medici dei Blues, gli steward formano un cordone attorno alla persona, e dopo svariati utilizzi del defibrillatore l’uomo viene stabilizzato e portato in ospedale. Poco dopo accade la medesima cosa in Southampton-Leicester. Allo scadere del primo tempo, un tifoso collassa in tribuna. Le squadre rientrano negli ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 2 dicembre 2021) Prima in Watford-Chelsea, poi in Southampton-Leicester si è rischiata la tragedia con dueavvenuti ina pochi istanti l’uno dall’altro Momenti di paura indove due persone, in due stadi diversi sono stati vittima di malori ina pochi istanti l’uno dall’altro. È capitato prima in Watford-Chelsea, quando Marco Alonso ha richiamato l’attenzione del guardalinee quando si è reso conto che un tifoso si era accasciato sugli spalti. Accorrono i medici dei Blues, gli steward formano un cordone attorno alla persona, e dopo svariati utilizzi del defibrillatore l’uomo viene stabilizzato e portato in ospedale. Poco dopo accade la medesima cosa in Southampton-Leicester. Allo scadere del primo tempo, un tifoso collassa in. Le squadre rientrano negli ...

