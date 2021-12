Pfizer | Moderna | AstraZeneca o Johnson? Ecco tutti i vaccini anti-Covid consigliati per le categorie estremamente vulnerabili”

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Pfizer Moderna

Il governo britannico ha annunciato di aver ordinato 114 milioni di dosi aggiuntive di vaccino contro il Covid - 19 dai colossi farmaceutici- BioNTech eper rafforzare il suo impegno nei prossimi due anni. Lo riferisce il Guardian Gli ordini - 60 milioni di dosi extra del vaccinoe 54 milioni in più di iniezioni ...8.00 Vaccini, Londra ordina 114 mln di dosi Il governo britannico annuncia di aver ordinato 114 mln di dosi aggiuntive di vaccino anti Covid - 19 dai colossi- BioNTech eallo scopo di rafforzare il suo impegno nei prossimi 2 anni. Lo riferisce il Guardian. L'iniziativa giunge mentre la Gran Bretagna espande il programma di richiamo con l'...Il governo britannico ha annunciato di aver ordinato 114 milioni di dosi aggiuntive di vaccino contro il Covid-19 dai colossi farmaceutici Pfizer-BioNTech e Moderna per rafforzare il suo impegno nei p ...A molti per il booster è stato proposto un vaccino diverso rispetto alle prime due dosi. E' vantaggioso o, viceversa, problematico? Non ci sono ...