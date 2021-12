Perché i neonati non si dovrebbero davvero mai toccare

Leggi su news.robadadonne

(Di giovedì 2 dicembre 2021) Ha fatto molto discutere un articolo che abbiamo postato, in cui spiegavamo come, negli USA, stia prendendo sempre più piede la tendenza a mettere dei cartelli su carrozzine e passeggini dei, per invitare le persone a non toccarli, per questioni di igiene e per ridurre al minimo la possibilità di passare ai piccoli dei batteri. C’è chi ha scritto che in questo modo i bambini risultano “antipatici” fin dalla nascita, altri che in maniera tagliente hanno affermato di non avere alcun interesse ai figli altrui; la verità è che in questa richiesta dei genitori non c’è arroganza né il desiderio di porre i bambini sotto la classica campana di vetro, ma quella di limitare al minimo la possibile diffusione di batteri e microbi che potrebbero arrivare facilmente ai bebè, esponendoli inutilmente ai rischi. Il Covid ha ovviamente aumentato i ...