Il leghista che fa la cosa giusta e zittisce i colleghi no vax

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 2 dicembre 2021) I leghisti fanno anche cose buone. Qualcuno per davvero. Magari non tutti: quelli che si salvano si notano subito. Come il deputato Cristian Invernizzi, che ha fatto capire di averne abbastanza di quella retorica populista, antivaccinista e complottista che porta avanti la Lega – o almeno una parte del partito – avvelenando i pozzi del dibattito politico italiano. La stessa Lega che, tra l’altro sarebbe anche nella maggioranza di governo dell’amministrazione Draghi, ma il suo leader sembra non avere problemi a comportarsi come se fosse all’opposizione. Pochi giorni fa, a Montecitorio, poco prima dell’approvazione del Super green pass, Invernizzi si è scagliato contro quella frangia del suo partito che si oppone al nuovo decreto. Guglielmo Golinelli, deputato bolognese 34enne dell’area radicale della Lega, si sbracciava in aula al grido di «basta con queste misure, non dobbiamo ...