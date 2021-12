Il Cile deve scegliere tra due candidati molto diversi (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il 19 dicembre al secondo turno delle elezioni presidenziali si affronteranno il candidato di sinistra Gabriel Boric e José Antonio Kast, uomo di destra che agita lo spettro del comunismo. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 2 dicembre 2021) Il 19 dicembre al secondo turno delle elezioni presidenziali si affronteranno il candidato di sinistra Gabriel Boric e José Antonio Kast, uomo di destra che agita lo spettro del comunismo. Leggi

Advertising

CathedralWall : @willy_signori @tharnak Però la gente in qualche modo deve comunicare, specialmente in un'era di lockdown, homework… - aiuannadai : Deve essersi sbagliato, non siamo vicini alla sosta nazionali. Ora fingerà un fastidio all’adduttore della troia di… -

Ultime Notizie dalla rete : Cile deve Il Cile deve scegliere tra due candidati molto diversi - Yasna Mussa Internazionale Il Cile deve scegliere tra due candidati molto diversi Il 19 dicembre al secondo turno delle elezioni presidenziali si affronteranno il candidato di sinistra Gabriel Boric e José Antonio Kast, uomo di destra che agita lo spettro del comunismo. Leggi ...

Smart working da un'isoletta nel Pacifico, aiutando la comunità. Si cercano volontari Il progetto Work for Human Kind di Lenovo, Island Conservation e l’isola di Robinson Crusoe, candidature fino al 30 dicembre ...

Il 19 dicembre al secondo turno delle elezioni presidenziali si affronteranno il candidato di sinistra Gabriel Boric e José Antonio Kast, uomo di destra che agita lo spettro del comunismo. Leggi ...Il progetto Work for Human Kind di Lenovo, Island Conservation e l’isola di Robinson Crusoe, candidature fino al 30 dicembre ...