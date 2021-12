Frontiere sbarrate | la tragedia dimenticata del popolo afghano

(Di giovedì 2 dicembre 2021) È partendo da questi dati che Andrea Iacomini, portavoce di Unicef Italia, lancia l'allarme sulla situazione in Afghanistan in un'intervista a Fanpage.it. La crisi, spiega, è umanitaria ed esiste da ...

Ultime Notizie dalla rete : Frontiere sbarrate

Globalist.it

Sebbene ciascun Paese abbia il diritto di regolare i flussi di persone attraverso le proprie, è necessario prevedere eccezioni a beneficio di quanti fuggono in cerca di sicurezza. ...Tutto questo ci ricorda il 2015 e l'ondata di migranti siriani che tentavano la via dell'Europa e della sicurezza, tra filo spinato e. Ma la grande differenza rispetto ad allora è ...I rischi che corrono i richiedenti asilo che non riescono a fuggire dall’Afghanistan sono seri e, in alcuni casi letali. In tutto il mondo, molte persone costrette a fuggire non posseggono i permessi ...