**Arte: 'la prima e ultima'grande mostra di Vermeer nel 2023 ad Amsterdam** (Di giovedì 2 dicembre 2021) Amsterdam, 2 dic. - (Adnkronos) - Il Rijksmuseum di Amsterdam ospiterà nel 2023 la più grande mostra mai realizzata sul pittore olandese Johannes Vermeer (1632-1675), autore dell'iconico dipinto "La ragazza con l'orecchino di perla". Il museo olandese sta progettando la "prima e ultima" retrospettiva completa sul maestro del XVII secolo, che "sarà la più grande mostra mai dedicata all'artista", ha annunciato il direttore del Rijksmuseum Taco Dibbits. "La fragilità dei dipinti, insieme alla crescente concorrenza tra i musei per i prestiti, rende quasi certo che una mostra su questa scala non si ripeterà", ha detto Dibbits. L'esposizione, che è una collaborazione tra il Rijksmuseum e il Mauritshuis a L'Aia, mostrerà i capolavori di ...

