Covid oggi Danimarca | 5 120 contagi in un giorno | è record

Advertising

Adnkronos : Negli #Usa oggi stop a obbligo #vaccino per sanitari e lavoratori. #covid - GuidoDeMartini : ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavora… - Corriere : ?? La Lombardia ha dato disponibilità ad accogliere pazienti dalla Germania - CryMarycri : RT @GuidoDeMartini: ???? STATI UNITI: OBBLIGO VACCINALE BLOCCATO OVUNQUE ????????Covid Usa oggi, stop a obbligo vaccino per sanitari e lavoratori… - stenric56 : RT @Adnkronos: Negli #Usa oggi stop a obbligo #vaccino per sanitari e lavoratori. #covid -

Ultime Notizie dalla rete : Covid oggi

...3% di martedì al 2% di. Il bollettino coronavirus della Lombardia odierno segnala 24 nuovi decessi: totale di 34.396 vittime di- 19 dall'inizio della pandemia. Infine, in aumento i ...I dati di: i tamponi effettuati: 120.763 , totale complessivo: 20.680.276 " i nuovi casi positivi:2.503 " in terapia intensiva: 108 (+8) " i ricoverati non in terapia intensiva: 887 " i decessi, ...96 nuovi casi di Covid nel territorio della Asl Toscana Sud Est, di cui 52 nella provincia di Arezzo e per i quali sono stati effettuati 845 tamponi. In Valdarno Aretino 1 nuovo caso a Bucine, 4 a ...La giravolta del governo sulle regole per la quarantena in classe, Giannelli: "Non raccontiamoci la favola del commissario a disposizione. Alle 17 gli uffici delle Asl chiudono e nei week end non lavo ...