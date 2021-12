Al via la campagna ‘Ipoglicemia, non farti sorprendere’ (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Conoscono il valore minimo di zucchero nel sangue, al di sotto del quale si parla di ipoglicemia (70 mg/dL), ma quasi la metà lo controlla solo saltuariamente o addirittura mai prima di uscire di casa. Hanno sempre con sé l’occorrente di base per gestire un’improvvisa crisi ipoglicemica (caramelle, zucchero, bevande) ma in quasi l’80% dei casi dimenticano il glucagone, l’unica risorsa efficace per far fronte alle forme severe. Sono alcune indicazioni che emergono da un’indagine online sulla gestione dell’ipoglicemia condotta su un campione di quasi 600 pazienti diabetici e caregiver nell’ambito di ‘Ipoglicemia. Non farti sorprendere’, campagna d’informazione e sensibilizzazione promossa da Diabete Italia Onlus e Portale diabete con il patrocinio di Amd (Associazione medici diabetologi), Sid (Società italiana di ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 1 dicembre 2021) Conoscono il valore minimo di zucchero nel sangue, al di sotto del quale si parla di ipoglicemia (70 mg/dL), ma quasi la metà lo controlla solo saltuariamente o addirittura mai prima di uscire di casa. Hanno sempre con sé l’occorrente di base per gestire un’improvvisa crisi ipoglicemica (caramelle, zucchero, bevande) ma in quasi l’80% dei casi dimenticano il glucagone, l’unica risorsa efficace per far fronte alle forme severe. Sono alcune indicazioni che emergono da un’indagine online sulla gestione dell’ipoglicemia condotta su un campione di quasi 600 pazienti diabetici e caregiver nell’ambito di. Nond’informazione e sensibilizzazione promossa da Diabete Italia Onlus e Portale diabete con il patrocinio di Amd (Associazione medici diabetologi), Sid (Società italiana di ...

