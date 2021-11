Roma | chiuso un bar a Ponte Galeria | era ritrovo di pregiudicati

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 30 novembre 2021) È statodai Carabinieri un bar diconsiderato unabituale di, di soggetti gravati da plurimi precedenti penali. Ma non finisce qui. Nei pressi del locale, alcuni clienti sono stati trovati in possesso di dosi di droga, un altro frequentatore è stato arrestato per la violazione delle prescrizioni imposte dalla sorveglianza speciale cui era sottoposto e, in più occasioni, era stato consentito l’utilizzo fuori dall’orario consentito degli apparecchi di intrattenimento per il gioco d’azzardo.bar a: era undiE’ per questi motivi che i Carabinieri della Stazionehanno ...