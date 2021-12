Le bufale No Vax del professor Sucharit Bhakdi, dalla proteina Spike tossica all’embolia polmonare (Di martedì 30 novembre 2021) Come abbiamo visto recentemente, la narrazione della proteina Spike tossica che renderebbe i vaccini contro il nuovo Coronavirus pericolosi, per se stessi, ma anche per i non vaccinati, che verrebbero «contagiati» da chi è stato inoculato con l’mRNA di questi farmaci «sperimentali» continua a raccogliere proseliti su Facebook, nonostante le smentite esistano da mesi. Un esempio recente è un video del professor Sucharit Bhakdi. Per chi ha fretta I vaccini sono tra i farmaci più sperimentati e controllati. La proteina Spike non è tossica, chi sostiene il contrario non presenta prove. L’mRNA dei vaccini non se ne va in giro nel sangue e nei linfonodi. Coaguli, embolia polmonare e altri eventi avversi sono molto ... Leggi su open.online (Di martedì 30 novembre 2021) Come abbiamo visto recentemente, la narrazione dellache renderebbe i vaccini contro il nuovo Coronavirus pericolosi, per se stessi, ma anche per i non vaccinati, che verrebbero «contagiati» da chi è stato inoculato con l’mRNA di questi farmaci «sperimentali» continua a raccogliere proseliti su Facebook, nonostante le smentite esistano da mesi. Un esempio recente è un video del. Per chi ha fretta I vaccini sono tra i farmaci più sperimentati e controllati. Lanon è, chi sostiene il contrario non presenta prove. L’mRNA dei vaccini non se ne va in giro nel sangue e nei linfonodi. Coaguli, emboliae altri eventi avversi sono molto ...

