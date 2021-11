Jannik Sinner ammette: “Coppa Davis? Devo imparare nel doppio…” (Di martedì 30 novembre 2021) C’è delusione e diverse cose da imparare ancora bene. Jannik Sinner, nonostante abbia tenuto a galla la baracca tricolore in questa Coppa Davis, non si sconta nulla. L’altoatesino ha parlato dell’eliminazione dell’Italia nel doppio contro la Croazia dicendo che deve capire ancora bene come funziona questa particolare sfida. Il futuro, però, sembra davvero essere suo alleato. Suo e dell’intero movimento. Le parole di Jannik Sinner Ecco cosa ha detto Jannik Sinner ai microfoni di Supertennis: “Sono contento di fare parte di questo gruppo. Questa notte è stata più importante di un torneo individuale, anche se abbiamo perso. Abbiamo vissuto un momento difficile per la perdita del nostro Doc, e questo ha reso tutto ancora più ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 novembre 2021) C’è delusione e diverse cose daancora bene., nonostante abbia tenuto a galla la baracca tricolore in questa, non si sconta nulla. L’altoatesino ha parlato dell’eliminazione dell’Italia nel doppio contro la Croazia dicendo che deve capire ancora bene come funziona questa particolare sfida. Il futuro, però, sembra davvero essere suo alleato. Suo e dell’intero movimento. Le parole diEcco cosa ha dettoai microfoni di Supertennis: “Sono contento di fare parte di questo gruppo. Questa notte è stata più importante di un torneo individuale, anche se abbiamo perso. Abbiamo vissuto un momento difficile per la perdita del nostro Doc, e questo ha reso tutto ancora più ...

