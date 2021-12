(Di martedì 30 novembre 2021) "Lo sviluppo a nove anni: le forme, il seno, l’altezza. I miei genitori non mi facevano uscire di casa. Erano terrorizzati, mi vedevano come qualcosa di incontrollabile", ha dichiarato la cantante. L'articolo proviene da DireDonna.

Advertising

infoitcultura : Arisa racconta le difficoltà nell’accettare il suo corpo: “È cresciuto di colpo” - zazoomblog : Arisa racconta le difficoltà nell’accettare il suo corpo: “È cresciuto di colpo” - #Arisa #racconta #difficoltà - giovannacorno : RT @VanityFairIt: L’infanzia fuori posto e lo strappo della ribellione. Gli amori fedeli e gli sguardi degli uomini. E certe notti «quando… - frances33439335 : RT @milly_carlucci: Un cuore prigioniero è la storia che @ARISA_OFFICIAL ci racconta nel ballo insieme a @Vito__Coppola ma anche nel suo nu… - MarioManca : RT @VanityFairIt: «La notte è un luogo strano, è un lungo per le persone che hanno qualcosa da dire». È un'@ARISA_OFFICIAL profonda e ricca… -

Ultime Notizie dalla rete : Arisa racconta

Vanity Fair.it

apre il suo cuore ela sua adolescenza, tra le regole dei genitori che volevano proteggerla e il desiderio di ribellione. Continua a leggerein una domenica pomeriggio che arriva dopo Ballando con le stelle e prima del palco del Vanity ... "Una cosa bellissima, che mette in pace con il mondo",al The Space Odeon di Milano, a ...È nata a Genova il 20 agosto 1982 e prima di esplodere nelle vesti di cantante, oltre che di personaggio televisivo, lavorava come parrucchiera. La cantante ha dichiarato di aver fumato prestissimo la ...Arisa svela un retroscena bollente: "Ecco quando arriva la svolta" In occasione del suo nuovo lavoro discografico, Ero Romantica, Arisa ha rilasciato una ...