Alessia Mancini in ospedale | il dramma dell' ex velina di Striscia | Un grosso tumore | confessione straziante

(Di martedì 30 novembre 2021) Adessosta bene. Per fortuna. E rompe il silenzio dopo la notizia'intervento subito. Sui social la showgirl, exdila notizia, risponde alle domande dei fan. E dice: "Avevo un mioma all'utero, unbenigno diventato moltocome una polpetta. Ho dovuto toglierlo perché mi faceva molto male. Era in una posizione scomoda". A quanto pare questoera posizionato in un posto che ha reso necessario l'intervento dei medici con un taglio diversamente da altre pazienti che, invece, si sottopongono all'asportazione con la laparoscopia.è sposata con Flavio Montrucchio, che si è occupatoa casa e dei figli durante questi ...

Advertising

zazoomblog : Alessia Mancini a casa dopo il ricovero e la paura: «Ecco perchè mi sono operata» - #Alessia #Mancini #ricovero… - VelvetMagIta : Alessia Mancini esce dall’ospedale dopo l’intervento: “Avevo un tumore benigno” #VelvetMag #Velvet - dilei_it : «Avevo un mioma all’utero, ???? ???????????? ?????????????? diventato grosso come una polpetta. Ho dovuto toglierlo perché era div… - zazoomblog : Alessia Mancini esce dall’ospedale dopo l’intervento: “Avevo un tumore benigno” - #Alessia #Mancini #dall’ospedale - infoitcultura : Alessia Mancini finisce sotto i ferri: ecco le sue condizioni di salute dopo l’intervento -

Ultime Notizie dalla rete : Alessia Mancini

Il Mattino

Leggi anche >tornata a casa dedica un post ai follower per aggiornarli sul suo stato di salute dopo l'intervento: 'Eccomi qua - ha esordito la- buon pomeriggio da casa&...Dopo aver affrontato l'intervento,parla del suo mioma all'utero e di come si sente in questo momento a livello fisico e psicologico. Nei giorni scorsi,si è dovuta sottoporre ad un intervento perchè ...E’ stata dimessa dall’ospedale, il Sant’Eugenio di Roma, ed è tornata a casa in convalescenza, assistita amorevolmente dal marito, Flavio Montrucchio, che in questi giorni si prende cura pure dei loro ...Alessia Mancini torna a casa dopo l’operazione a cui è stata recentemente sottoposta. Una volta dimessa dall’ospedale Sant’Eugenio di Roma la showgirl ha aggiornato i ...