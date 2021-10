“Yuni” e il privilegio di nascere in Occidente

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)è uno dei film che fanno parte della selezione ufficiale della Festa del Cinema di Roma e la colora di viola, il colore preferito della protagonista, una sedicenne indonesiana alle prese con un dubbio che nessuna sua coetanea dovrebbe mai avere: andare all’università oppure sposarsi. Il viola è il colore preferito di, ma anche quello che una superstizione locale considera nefasto: è infatti “il colore della vedova”. Ciò, unito alla vera e propria ossessione che la ragazza ha per questo colore, sembra per gli altri condizionare il suo destino:rifiuta ben due proposte di matrimonio, limite che non può oltrepassare, pena il non sposarsi mai. Nessuno cerca di comprendere una ragazza che vuole soltanto vivere la vita che merita una sedicenne. Con lo giusto spirito, le uniche persone in grado di provare comprensione ...