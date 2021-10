Ultime Notizie Roma del 20-10-2021 ore 12:10 (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una manovra da 23 miliardi il 1,2% di 8 miliardi subito per il taglio del cuneo fiscale si discute sulle bio 400 con l’ipotesi 102 nel 2022 e nel 2023 una misura sulla fare la lega mantiene tubi un finanziamento aggiuntivo di un miliardo per il reddito di cittadinanza vengono previsti interventi in materia pensionistica per assicurare un graduale del quilibrio auto passaggio regime ordinario a ferma il CDM le tensioni sui prezzi di gas e CO2 hanno comportato un aumento del costo della bolletta elettrica di circa 40 miliardi di euro su base annua in Italia rileva Terna voltiamo pagina almeno 13 persone sono morte altre tre sono rimaste ferite questa mattina da muffin un attentato con due ordigni esplosivi contro un autobus dell’esercito Siriano lo riporta l’agenzia di ... Leggi su romadailynews (Di mercoledì 20 ottobre 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio una manovra da 23 miliardi il 1,2% di 8 miliardi subito per il taglio del cuneo fiscale si discute sulle bio 400 con l’ipotesi 102 nel 2022 e nel 2023 una misura sulla fare la lega mantiene tubi un finanziamento aggiuntivo di un miliardo per il reddito di cittadinanza vengono previsti interventi in materia pensionistica per assicurare un graduale del quilibrio auto passaggio regime ordinario a ferma il CDM le tensioni sui prezzi di gas e CO2 hanno comportato un aumento del costo della bolletta elettrica di circa 40 miliardi di euro su base annua in Italia rileva Terna voltiamo pagina almeno 13 persone sono morte altre tre sono rimaste ferite questa mattina da muffin un attentato con due ordigni esplosivi contro un autobus dell’esercito Siriano lo riporta l’agenzia di ...

