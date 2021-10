Spalletti su Insigne | È un leader ed è sereno Succederà una cosa al prossimo rigore

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lucianoha parlato in conferenza stampa pré Napoli-Legia Varsavia, toccando diversi argomenti interessanti. Tra questi, non mancano alcuni riferimenti al capitano Lorenzoe alla questione dei diversi rigori sbagliati. Questo il pensiero dell'allenatore azzurro: "è serenissimo. Lui è undi questo gruppo e può capitare a tutti di sbagliare un. Il Napoli deve saper andare avanti anche con unsbagliato.Torino Lui, per arrivare a questo livello, ha già dimostrato tutto il suo valore e sa bene da solo che deve reagire. Cambiare rigorista, secondo me, non ci darebbe alcuna certezza di fare gol. Anzi, probabilmente si metterebbero a rischio delle certezze di cui oggi non possiamo fare a ...

...e Legia Varsavia di Europa League arrivano le parole in conferenza stampa di Luciano, ...- 'Il capitano è serenissimo, è un leader della squadra. Può capitare anche a un leader di ...I rigori li batte, poi se sono dei momenti in cui sente la tensione può delegare anche un ... Poiha dato nuove indicazioni sulle sue possibili scelte in vista della partita di domani: ...Se hai dietro giocatori come Mertens e Petagna o come Insigne, si riesce a farne a meno anche per più partite”.News di calciomercato, aggiornamenti sulle trattative e approfondimenti sulle squadre di Serie A, Serie B, Serie C e di calcio internazionale ...