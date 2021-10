Regina Elisabetta II "deve stare a riposo". Niente viaggio in Irlanda del Nord

Advertising

SkyTG24 : 'Vecchio è chi si sente tale', la Regina Elisabetta rifiuta premio di 'Anziana dell'Anno' - Agenzia_Ansa : La regina Elisabetta II ha rifiutato un premio destinato ad anziani. 'Grata, ma pensa si diventa vecchi solo quando… - SkyTG24 : Così la regina ha rifiutato il premio della rivista 'Oldie' - lucaooc : RT @SkyTG24: Così la regina ha rifiutato il premio della rivista 'Oldie' - Corriere : Elisabetta ha accettato con riluttanza la raccomandazione dei medici e ha quindi cancellato il viaggio -

Ultime Notizie dalla rete : Regina Elisabetta

Prima le sconsigliano il suo amato Martini . E ora le vietano il viaggio in Irlanda del Nord . LaII " deve stare a riposo per qualche giorno", rende noto Buckingham Palace , spiegando che la sovranna ha "accettato con riluttanza il consiglio medico". Nonostante i 95 anni ...Laè stata costretta a cancellare un viaggio in Irlanda del Nord per motivi medici. A quanto si apprende la sovrana, 96 anni compiuti lo scorso aprile, è stata obbligata al riposo dopo ...«A malincuore», la sovrana è stata costretta a non partire per il viaggio consigliata dai medici che hanno chiesto di «fermarsi e riprendersi» a Windsor.Roma, 20 ottobre 2021 - Prima le sconsigliano il suo amato Martini. E ora le vietano il viaggio in Irlanda del Nord. La regina Elisabetta II "deve stare a riposo per qualche giorn ...