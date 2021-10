Quentin Tarantino a Roma 2021 | Girare a Cinecittà? Sì | devo trovare il progetto giusto

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)ha ricevuto il premio alla carriera alla Festa del Cinema di; ha raccontato come nacque la scena del twist di Pulp Fiction, di quando DiCaprio si ferì sul set di Django Unchained, di Kill Bill 3 e di quando finse di aver recitato per Romero e Godard. Riscrivere la storia è un potere che hanno in pochi. Nella vita reale è qualcosa di impossibile. Solo le arti come la letteratura e il cinema, il grande cinema, hanno il potere di farlo., che è stato il protagonista di un appassionante incontro con il pubblico alla Festa del Cinema di, all'Auditorium Parco della Musica, dove ha ricevuto il Lifetime Achievement Award, è riuscito a farlo più volte con i suoi film, Bastardi senza gloria, e poi Django ...