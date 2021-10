Lutto per Claudio Baglioni, una perdita in cui rivede la sua vita: “Addio e grazie” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un gravissimo Lutto ha colpito il cuore e il quotidiano di Claudio Baglioni nelle ultime ore. Non si trattava di un parente, ma forse nei decenni lo era diventato. Insieme al cantante ne aveva vissuto tutto il suo memorabile percorso artistico, facendone parte. Se l’Italia conosce questo mitico artista è anche merito suo: il famoso e storico collaboratore Tonino Coggio è morto. Mettendo così inevitabilmente fine ad un sodalizio artistico che durava dalla fine degli anni Sessanta. Il suo nome era Antonio Coggio. Ma tutti lo chiamavano Tonino. Claudio Baglioni gli deve tanto, era molto affezionato a lui. Per anni è stato produttore, compositore, arrangiatore lavorando a svariati progetti dell’icona musicale. Quando si erano conosciuti, quest’ultimo aveva solo 18 anni. Era il 1967 e a ... Leggi su tuttivip (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Un gravissimoha colpito il cuore e il quotidiano dinelle ultime ore. Non si trattava di un parente, ma forse nei decenni lo era diventato. Insieme al cantante ne aveva vissuto tutto il suo memorabile percorso artistico, facendone parte. Se l’Italia conosce questo mitico artista è anche merito suo: il famoso e storico collaboratore Tonino Coggio è morto. Mettendo così inebilmente fine ad un sodalizio artistico che durava dalla fine degli anni Sessanta. Il suo nome era Antonio Coggio. Ma tutti lo chiamavano Tonino.gli deve tanto, era molto affezionato a lui. Per anni è stato produttore, compositore, arrangiatore lavorando a svariati progetti dell’icona musicale. Quando si erano conosciuti, quest’ultimo aveva solo 18 anni. Era il 1967 e a ...

