Juventus di corto muso, quarto 1-0 di fila e ottavi in tasca. CR7 distrugge il sogno dell’Atalanta (Di mercoledì 20 ottobre 2021) La Juventus si stava accontentando di pareggiarla e finisce per vincerla col suo DNA che ormai è tornato pienamente quello di Allegri, l’Atalanta spavalda anche a Old Trafford sfiora l’impresa e viene punita oltre i propri demeriti. Serata agrodolce per le italiane nel mercoledì di Champions, con la squadra bianconera che in casa dello Zenit combina ben poco in attacco, per larghi tratti si accontenta di gestire e di evitare di perderla, e improvvisamente all’87’ si ritrova in vantaggio con un colpo di testa (sic!) di Kulusevski, finalmente decisivo. Finisce 0-1, sai che novità: è il quarto di fila contando tutte le competizioni, due piazzati in Champions e due in campionato: è la teoria del corto muso, del musetto del cavallo che per un soffio è davanti. L’ennesima vittoria alla Max Allegri, il ... Leggi su sportface (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lasi stava accontentando di pareggiarla e finisce per vincerla col suo DNA che ormai è tornato pienamente quello di Allegri, l’Atalanta spavalda anche a Old Trafford sfiora l’impresa e viene punita oltre i propri demeriti. Serata agrodolce per le italiane nel mercoledì di Champions, con la squadra bianconera che in casa dello Zenit combina ben poco in attacco, per larghi tratti si accontenta di gestire e di evitare di perderla, e improvvisamente all’87’ si ritrova in vantaggio con un colpo di testa (sic!) di Kulusevski, finalmente decisivo. Finisce 0-1, sai che novità: è ildicontando tutte le competizioni, due piazzati in Champions e due in campionato: è la teoria del, del musetto del cavallo che per un soffio è davanti. L’ennesima vittoria alla Max Allegri, il ...

