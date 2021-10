Esplode lo studio dentistico: gravi dottore e assistente, ferita 14enne (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lo scoppio è stato causato probabilmente da uno strumento di lavoro. dottore e assistenti sono rimasti ustionati in modo grave. ferita anche una paziente di 14 anni Leggi su ilgiornale (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Lo scoppio è stato causato probabilmente da uno strumento di lavoro.e assistenti sono rimasti ustionati in modo grave.anche una paziente di 14 anni

infoitinterno : Esplode un becco bunsen in studio medico: gravi dentista e assistente - romi_andrio : RT @rep_milano: Esplode uno strumento di lavoro in uno studio dentistico del Bresciano: grave un 44enne, ferite una donna e una 14enne http… - VoceDelTrentino : Esplode un becco bunsen in studio medico: gravi dentista e assistente - - rep_milano : Esplode uno strumento di lavoro in uno studio dentistico del Bresciano: grave un 44enne, ferite una donna e una 14e… - camillalusyfir : vivere con i sensi di colpa continui significa sentirsi male anche perché ti sei fermata dallo studio perché ti esp… -