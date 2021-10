"Era una semplice descrizione". Sfregio a Giorgia Meloni "in nero"? Annalisa Cuzzocrea si "spiega" così (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Giorgia Meloni fa uno screenshot per additarmi ai suoi sostenitori come nemica. Sulla base di un tweet descrittivo che non aveva alcun sottotesto, se non quello che lei ha voluto vedere. Il risultato sono migliaia di insulti e inviti alla violenza come questo. In mezzo alla melma, vengono messi nome, cognome e anno di nascita dei miei figli". così Annalisa Cuzzocrea, su Twitter, chiede a Giorgia Meloni di cancellare il cinguettio che le era stato rivolto in risposta a quello sul look "total black" della leader FdI "Mi chiedo quale tecnica politica sia questa, a cosa serva la gogna social, se chi crea quei post si renda conto di quello che suscita. Mi chiedo anche se queste reazioni siano volute, cercate. Se siano tentativi di intimidire, di rendere ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "fa uno screenshot per additarmi ai suoi sostenitori come nemica. Sulla base di un tweet descrittivo che non aveva alcun sottotesto, se non quello che lei ha voluto vedere. Il risultato sono migliaia di insulti e inviti alla violenza come questo. In mezzo alla melma, vengono messi nome, cognome e anno di nascita dei miei figli"., su Twitter, chiede adi cancellare il cinguettio che le era stato rivolto in risposta a quello sul look "total black" della leader FdI "Mi chiedo quale tecnica politica sia questa, a cosa serva la gogna social, se chi crea quei post si renda conto di quello che suscita. Mi chiedo anche se queste reazioni siano volute, cercate. Se siano tentativi di intimidire, di rendere ...

Advertising

teatrolafenice : ???? «Tutto si muove, tutto corre, tutto volge rapido, Una figura non è mai stabile davanti a noi, ma appare e scomp… - LegaSalvini : ++ ?? AL TRIVULZIO NESSUN REATO! LO SCOOP DI GAD LERNER IN REALTÀ ERA UNA BUFALA ++ - AlbertoBagnai : Vista ora una scia (meteorite?) sul cielo a ovest di Roma in direzione nord. L’ha vista qualcun altro? Comunque… la direzione era sbagliata. - AuroraRizzi97 : Qualcuno mi spiegherebbe cos’è successo? L’ultima volta che sono entrata c’era la diatriba su dove fosse Giulia. Or… - VisconteLauzun : @MilanNewsit Ma smettiamola con il vittimismo arbitrale . Il Milan ha una rosa da 8/10 posto in serie A , e non era… -