Covid, Draghi: curva sotto controllo, è possibile restare aperti (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "La curva epidemiologica è sotto controllo grazie al senso di responsabilità dei cittadini. Questo ci permette di mantenere aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra socialità". ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 20 ottobre 2021) "Laepidemiologica ègrazie al senso di responsabilità dei cittadini. Questo ci permette di mantenere aperte le scuole, le attività economiche e i luoghi della nostra socialità". ...

Advertising

Adnkronos : #Draghi: 'Grazie a chi si è vaccinato ora superando esitazioni'. #covid - NicolaPorro : ?? Le frottole di Lamorgese in parlamento, i moniti a Draghi sul #greenpass, il rischio di un Natale senza regali. Q… - sebmes : Non credo proprio che Draghi si piegherà al ricatto dei #portuali. Loro forse non l’hanno capito, ma l’alternativa… - DannyDSC1 : RT @OrtigiaP: BOOOM!!! La UE sgancia un bomba atomica sui tamponi per Covid! Basta tamponi agli asintomatici ora tamponi solo se si hanno s… - RosaniFlavia : RT @OrtigiaP: BOOOM!!! La UE sgancia un bomba atomica sui tamponi per Covid! Basta tamponi agli asintomatici ora tamponi solo se si hanno s… -