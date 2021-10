Banche pubbliche di Sviluppo rafforzano impegno per ripresa e sviluppo sostenibile (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Le oltre 500 Banche pubbliche di sviluppo (Bps) di tutto il mondo intensificano la collaborazione e rafforzano il loro impegno per sostenere la ripresa e la crescita economica a livello globale, promuovendo un modello di sviluppo sostenibile verso il quale orientare sempre più attenzione e risorse finanziarie, sia del settore pubblico sia del settore privato. Su questi temi si è concentrata l'attenzione della seconda edizione del Finance in Common Summit (Fics) ospitata quest'anno a Roma da Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituzione Finanziaria italiana per la Cooperazione allo sviluppo. L'evento si è svolto in partnership con l'International Fund for ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Roma, 20 ott. (Adnkronos) - Le oltre 500di(Bps) di tutto il mondo intensificano la collaborazione eil loroper sostenere lae la crescita economica a livello globale, promuovendo un modello diverso il quale orientare sempre più attenzione e risorse finanziarie, sia del settore pubblico sia del settore privato. Su questi temi si è concentrata l'attenzione della seconda edizione del Finance in Common Summit (Fics) ospitata quest'anno a Roma da Cassa Depositi e Prestiti, l'Istituzione Finanziaria italiana per la Cooperazione allo. L'evento si è svolto in partnership con l'International Fund for ...

Advertising

fisco24_info : Ngozi Okonjo-Iweala (Wto): 'Più diseguaglianze, Banche sviluppo contribuiscano a ridurre divari': 'La pandemia ha e… - italiaserait : Gorno Tempini: “Da cooperazione tra Banche pubbliche sviluppo ruolo cruciale per ripresa” - italiaserait : Banche pubbliche di Sviluppo rafforzano impegno per ripresa e sviluppo sostenibile - TV7Benevento : Gorno Tempini: 'Da cooperazione tra Banche pubbliche sviluppo ruolo cruciale per ripresa'... - TV7Benevento : Banche pubbliche di Sviluppo rafforzano impegno per ripresa e sviluppo sostenibile... -