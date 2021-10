Attacco hacker al sito della Siae, sottratti 60 gigabyte di dati: chiesto un riscatto di 3 milioni di euro in bitcoin (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Rubati circa 28mila documenti sensibili appartenenti a diversi artisti, alcuni già in vendita sul dark web. L’associazione: «Non pagheremo» Leggi su lastampa (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Rubati circa 28mila documenti sensibili appartenenti a diversi artisti, alcuni già in vendita sul dark web. L’associazione: «Non pagheremo»

Agenzia_Italia : ?? === C'è stato un attacco hacker alla @SIAE_Official _ Secondo quanto apprende l'AGI si tratta di un ransomware.… - repubblica : Attacco hacker alla Siae, pubblicati nel dark web documenti degli artisti. Chiesto riscatto in bitcoin - Agenzia_Ansa : Attacco hacker alla Siae: sono stati esfiltrati circa 70 gigabyte di dati ed è stato chiesto un riscatto per evitar… - StellaSirio60 : RT @Agenzia_Ansa: Attacco hacker alla Siae. Il dg Blandini: 'Non pagheremo'. Sono stati sottratti circa 60 gigabyte di dati, alcuni sono gi… - fuckyou_ceci : Come non detto, solo alcuni sono sistemati. Certo che è un attacco hacker particolare se si risolve il problema in… -