Afragola | Antonio non ce l’ha fatta | morto dopo tre mesi di coma

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Non ceBasile, 17enne dirimasto coinvolto in un incidente stradale ad Arzano, in provincia di Napoli.tredifarmacologico, l’adolescente èstamattina in ospedale. Fino all’ultimo familiari e amici del ragazzo hanno sperando che L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

ultimora_pol : #Elezioni #Italia #Amministrative #Campania #Napoli #MelitoDiNapoli 38 sezioni su 54 scrutinate: Antonio #Pannone… - ultimora_pol : #Elezioni #Italia #Amministrative #Campania #Napoli #Afragola 54 sezioni su 54 scrutinate: Antonio #Pannone (#FdI-… - puntomagazine : Antonio Pannone nuovo Sindaco di Afragola - - LaBussolaTV : Antonio Pannone è il nuovo sindaco di Afragola: battuto Giustino nel ballottaggio. #afragola #AntonioPannone… - ultimora_pol : #Elezioni #Italia #Amministrative #Campania #Napoli #Afragola 31 sezioni su 54 scrutinate: Antonio #Pannone (#FdI-… -

Ultime Notizie dalla rete : Afragola Antonio

Lacrime adperBasile Ha lottato con un leone per tre mesi, ma non ce l'ha fatta. L'area Nord di Napoli piange un'altra giovane vittima.Basile , 17enne di, è ...Ha lottato con un leone per tre mesi, ma non ce l'ha fatta. L'area Nord di Napoli piange un'altra giovane vittima.Basile , 17enne di, è morto stamattina. Era rimasto ferito dopo un tragico incidente ad Arzano avvenuto 3 mesi fa. Era in coma farmacologico. I medici le hanno tentate tutte ma ...Antonio Natale è stato ucciso. Il corpo del ventiduenne ritrovato nelle campagne al confine tra Caivano, Acerra e Afragola , presenterebbe fori compatibili con colpi d’arma da fuoco. Non una lupara bi ...Antonio Basile ha perso la vita a 17 anni dopo un incidente a bordo del suo scooter, ha lottato per tre mesi senza però farcela ...