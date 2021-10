Spiace per You, ma la serie si è spinta troppo oltre (e dedicarle una quarta stagione è un errore) (Di martedì 19 ottobre 2021) Prima che iniziasse You 3, Netflix ha annunciato il rinnovo del titolo per una quarta stagione. Dopo aver visto i nuovi episodi, disponibili sulla piattaforma streaming da venerdì 15 ottobre, ne avremmo volentieri fatto a meno. In pochi giorni, la serie si è collocata in seconda posizione – non potendo superare Squid Game, ormai diventato un tormentone – nella classifica dei contenuti più visti su Netflix. Eppure, senza ulteriori giri di parole, You 3 non convince. Anzi, conferma i peggiori timori. Alla sensazione di assistere a un minestrone riscaldato (per l’ennesima volta), si associano anche risvolti talmente surreali e, concettualmente, pericolosi, da far rimettere in discussione l’intero progetto. Torniamo indietro nel tempo, alla prima stagione di You: il protagonista Joe Goldberg, interpretato da Penn ... Leggi su gqitalia (Di martedì 19 ottobre 2021) Prima che iniziasse You 3, Netflix ha annunciato il rinnovo del titolo per una. Dopo aver visto i nuovi episodi, disponibili sulla piattaforma streaming da venerdì 15 ottobre, ne avremmo volentieri fatto a meno. In pochi giorni, lasi è collocata in seconda posizione – non potendo superare Squid Game, ormai diventato un tormentone – nella classifica dei contenuti più visti su Netflix. Eppure, senza ulteriori giri di parole, You 3 non convince. Anzi, conferma i peggiori timori. Alla sensazione di assistere a un minestrone riscaldato (per l’ennesima volta), si associano anche risvolti talmente surreali e, concettualmente, pericolosi, da far rimettere in discussione l’intero progetto. Torniamo indietro nel tempo, alla primadi You: il protagonista Joe Goldberg, interpretato da Penn ...

